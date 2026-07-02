Vergunningsaanvraag Diesdonkerweg in Ommel ingetrokken

De aanvraag voor een dakaanbouw en aanbouw in Ommel is ingetrokken.

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De eigenaar van het pand aan de Diesdonkerweg 13 in Ommel heeft zijn vergunningsaanvraag ingetrokken. Het ging om plannen voor een dakaanbouw en een aanbouw. Het gemeentebestuur van Asten zal hierdoor geen besluit meer nemen over deze aanvraag.

Omdat de aanvraag is ingetrokken, is het niet mogelijk om bezwaar te maken of in beroep te gaan. De gemeente heeft deze informatie bekendgemaakt om inwoners op de hoogte te brengen van de situatie in hun omgeving.