Oirschot past bestemmingsplan Oude Grintweg 59a aan

De gemeenteraad van Oirschot heeft het bestemmingsplan voor de Oude Grintweg 59a aangepast na een uitspraak van de Raad van State. Het plan maakt de bouw van vijf woningen mogelijk.

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Op 26 mei heeft de gemeenteraad van Oirschot een herstelbesluit genomen over het bestemmingsplan ‘Stapakker / Oude Grintweg 59a’. Dit besluit volgde op een tussenuitspraak van de Raad van State, waarin de gemeente werd gevraagd om het plan beter te motiveren. Het bestemmingsplan maakt de bouw van drie vrijstaande en twee geschakelde woningen mogelijk in de achtertuin van het perceel aan de Oude Grintweg 59a.

De aanpassingen aan het bestemmingsplan zijn van ondergeschikte aard. Er is extra toelichting toegevoegd over hoe het plan aansluit bij de gemeentelijke visie en het woningbouwbeleid. Het aangepaste plan ligt sinds 24 juni zes weken ter inzage en belanghebbenden kunnen tot en met 5 augustus beroep instellen. Het plan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend.