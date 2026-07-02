Brandweer controleert brandkranen in Geldrop-Mierlo

De brandweer in Geldrop-Mierlo controleert deze zomer ruim 1.500 brandkranen. Dit gebeurt tussen 1 juli en 31 augustus om te zorgen dat ze goed werken en makkelijk bereikbaar zijn.

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De brandkranen in Geldrop-Mierlo zijn aangesloten op het leidingnet van Brabant Water. Ze zorgen ervoor dat de brandweer altijd voldoende bluswater heeft bij een calamiteit. Het is daarom belangrijk dat de kranen in goede staat zijn en dat brandweerlieden ze snel kunnen vinden.

De controles worden uitgevoerd door vrijwilligers van de brandweer. Zij kijken onder andere of de kranen goed functioneren, makkelijk bereikbaar zijn en goed zijn aangeduid. Dit gebeurt zowel overdag als ’s avonds en in het weekend. De vrijwilligers plannen de werkzaamheden op momenten die voor hen het beste uitkomen.

Door de controles weet de brandweer bij een eventuele brand direct waar een bruikbare brandkraan is. Het gaat om meer dan 1.500 kranen in de gemeente Geldrop-Mierlo. De controles duren tot eind augustus.