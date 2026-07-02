Gemeente Geldrop-Mierlo waarschuwt voor nieuwe TikTok-trend

In de gemeente Geldrop-Mierlo veroorzaken jongeren overlast door tegen deuren te schoppen. Het gaat mogelijk om een TikTok-trend waarbij zij zichzelf filmen en de beelden delen. Dit gedrag leidt tot onrust en soms schade.

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De gemeente Geldrop-Mierlo waarschuwt voor een sociale media-trend onder jongeren. Bij deze trend schoppen jongeren tegen deuren van woningen en gebouwen, filmen zichzelf daarbij en plaatsen de video's op TikTok. De harde klappen op de deuren kunnen voor bewoners als intimiderend of opzettelijke overlast voelen.

Hoewel de actie vaak onderdeel lijkt te zijn van een online uitdaging, heeft het wel degelijk gevolgen. Het gedrag veroorzaakt niet alleen een gevoel van onveiligheid, maar kan ook leiden tot schade aan eigendommen. De gemeente roept jongeren op om bewust te zijn van de impact van hun acties en niet mee te doen aan deze trend.

Schade en onrust

De overlast door deze trend zorgt voor veel onrust in de gemeente. Bewoners voelen zich vaak geïntimideerd en kunnen zich minder veilig gaan voelen in hun eigen omgeving. De gemeente benadrukt dat dit gedrag niet geaccepteerd wordt en heeft inwoners opgeroepen om incidenten te melden.

Inwoners die overlast ervaren kunnen dit doorgeven via de BuitenBeter-app, een digitaal meldpunt van de gemeente. Voor directe en acute situaties wordt geadviseerd contact op te nemen met de politie.

Met deze oproep hoopt Geldrop-Mierlo samen te werken aan een veilige en fijne leefomgeving voor iedereen.