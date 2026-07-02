Omgevingsplan Someren aangepast na technische fout

Het omgevingsplan voor Buitengebied Someren Deelgebied 5 is op 23 juni gewijzigd vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De aanpassing repareert technische fouten in de eerdere versie van 11 september 2025.

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De gemeente Someren heeft enkele onjuistheden in het omgevingsplan voor Buitengebied Deelgebied 5 hersteld. Deze fouten kwamen aan het licht na publicatie van de vorige versie van het plan. Het gaat om technische correcties die geen inhoudelijke wijzigingen veroorzaken.

Het aangepaste plan en bijbehorende documenten zijn vanaf 2 juli 2026 zes weken lang digitaal te bekijken in het gemeentehuis van Someren. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt met het Klant Contact Centrum, dat geopend is op werkdagen van negen tot twaalf uur. Het plan is ook te vinden via de landelijke website voor de Omgevingswet.