Hilvarenbeek geeft groen licht voor uitbouw Armstrongstraat

De gemeente Hilvarenbeek heeft toestemming gegeven voor een uitbouw op de eerste verdieping van een woning aan de Armstrongstraat. Het bouwplan overschrijdt de maximale hoogte en goothoogte, waardoor een speciale vergunning nodig was.

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De uitbreiding van de woning aan Armstrongstraat 2 in Hilvarenbeek gaat plaatsvinden op de eerste verdieping. Het nieuwe deel wordt 5,65 meter hoog met een plat dak. Hiermee wordt de maximaal toegestane hoogte van 5,5 meter overschreden, net als de goothoogte van 3,3 meter die geldt voor bijbehorende bouwwerken.

De vergunning, bekend als een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA), is op 25 juni 2026 verleend door het college van burgemeester en wethouders. De beslissing maakt het mogelijk om af te wijken van de bestaande regels in het omgevingsplan.