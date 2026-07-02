Bomenkap aangevraagd op diverse locaties in Hilvarenbeek

In Hilvarenbeek is een aanvraag ingediend om bomen te kappen op meerdere locaties.

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De gemeente Hilvarenbeek heeft op 30 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor het kappen van bomen op verschillende plekken binnen de gemeente. Het gaat om een verzoek om een omgevingsvergunning, die nodig is voor het verwijderen van bomen of houtopstanden.

Het college van burgemeester en wethouders zal de aanvraag beoordelen voordat er een vergunning wordt verleend. Dit proces moet nog worden afgerond. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 1065369.