Uitbreiding woonhuis Deusonelaan in Diessen toegestaan

De gemeente Hilvarenbeek heeft toestemming gegeven voor het uitbreiden van een woonhuis aan de Deusonelaan 43 in Diessen. De aanbouw wordt 5,5 meter hoog en heeft een plat dak. Voor de bouw is een speciale vergunning nodig omdat de goothoogte van 3,3 meter wordt overschreden.

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Het besluit voor de uitbreiding is op 25 juni 2026 verzonden door het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek. Het perceel heeft de aanduiding DSN02 C 4932.

De aanvraag betreft een bouwactiviteit en het afwijken van bestaande regels in het omgevingsplan. De maximale hoogte van de aanbouw blijft binnen de toegestane 5,5 meter.