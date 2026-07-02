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Melding opslag diesel in Hilvarenbeek afgehandeld

Vandaag om 10:46

De gemeente Hilvarenbeek heeft een milieumelding afgehandeld voor het opslaan van diesel in een bovengrondse tank aan Groot Loo 22.

Gevonden voor jou

De melding betreft het opslaan van diesel in een bovengrondse opslagtank op het adres Groot Loo 22, 5081 BL Hilvarenbeek. Deze melding is op 27 maart 2025 ingediend en door het college van burgemeester en wethouders afgehandeld.

Het kenmerk van deze melding is 1065384. Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep en de melding ligt niet ter inzage.

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