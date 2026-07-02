Vier bomen worden gekapt aan de Beerseweg in Diessen

Het college van Hilvarenbeek heeft een vergunning verleend voor het kappen van vier bomen aan de Beerseweg 5 in Diessen. De bomen vormen een risico en zullen worden verwijderd. Het besluit is op 26 juni 2026 verzonden.

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De bomen aan de Beerseweg in Diessen worden gezien als risico en mogen daarom worden gekapt. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor op 26 juni een vergunning afgegeven. Het gaat om een standaardprocedure voor het vellen van bomen of houtopstanden.

De locatie van de bomen is Beerseweg 5, 5087 TP Diessen. Het kenmerk van de vergunning is 1055880. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar indienen. Meer informatie over de procedure is te verkrijgen via de gemeente Hilvarenbeek.