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Melding dierenverblijven Hilvarenbeek afgehandeld
Vandaag om 10:46
Het college van Hilvarenbeek heeft een milieumelding afgehandeld voor dierenverblijven aan Groot Loo 22.
De melding gaat over dierenverblijven op het adres Groot Loo 22 in Hilvarenbeek. Deze is door het college van burgemeester en wethouders ontvangen en op 27 maart 2025 afgehandeld.
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Ook ligt de melding niet ter inzage voor het publiek.
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