Renovatie bijgebouw Groot Westerwijksestraat in Hilvarenbeek

Het bijgebouw aan de Groot Westerwijksestraat 2 in Hilvarenbeek krijgt een renovatie. De gemeente heeft op 26 juni 2026 een vergunning verleend voor deze bouwactiviteit.

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Het besluit betreft het volledig renoveren van een deel van het bestaande bijgebouw op het adres Groot Westerwijksestraat 2, 5081 NE Hilvarenbeek. De aanvraag omvat zowel de technische als omgevingsplanaspecten van de bouwactiviteit.

De vergunning is verleend door het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek en valt onder de reguliere procedure. Belanghebbenden hadden vanaf 27 juni zes weken om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit.