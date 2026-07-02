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Vergunning aangevraagd voor jaarmarkt in Rijen
Vandaag om 10:46
Voor de jaarmarkt in Rijen op 20 oktober is een vergunning aangevraagd.
De jaarmarkt in Rijen staat gepland op dinsdag 20 oktober 2026. Het evenement vindt plaats van negen uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags op de Stationsstraat, Hoofdstraat en Pastoor Oomenstraat.
Voor het organiseren van de jaarmarkt is een aanvraag ingediend bij de gemeente. Tijdens de markt kunnen bezoekers kraampjes en activiteiten verwachten op meerdere locaties in het dorp.
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