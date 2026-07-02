Gehandicaptenparkeerplaats opgeheven aan Oranjeplein in Rijen

De gemeente Gilze en Rijen heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats aan Oranjeplein 25 in Rijen op te heffen, omdat deze niet langer nodig is.

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De parkeerplaats werd oorspronkelijk toegewezen aan een bewoner van Oranjeplein 25. Deze persoon heeft zelf verzocht om de voorziening op te heffen, omdat de omstandigheden zijn veranderd. Het bijbehorende verkeersbord wordt verwijderd.

Het besluit maakt deel uit van het beleid van de gemeente om bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Verhuizingen, overlijden of andere wijzigingen in de situatie kunnen leiden tot aanpassing van toegewezen parkeerplaatsen.

De gemeente heeft het belang van omwonenden en algemene verkeersveiligheid meegewogen in het besluit. Het opheffen van de parkeerplaats draagt volgens Gilze en Rijen effectief bij aan het verkeers- en vervoersbeleid.