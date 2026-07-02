Nieuwe subsidievoorwaarden sociaal domein Gilze en Rijen

Vanaf 1 juli 2026 gelden in Gilze en Rijen nieuwe regels voor subsidies binnen het sociaal domein. Het gaat om subsidies voor basisvoorzieningen, structurele activiteiten en incidentele projecten. De voorwaarden zijn aangescherpt en gericht op maatschappelijke impact.

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De gemeente Gilze en Rijen heeft de regels voor subsidies in het sociaal domein vernieuwd. Vanaf 1 juli 2026 kunnen rechtspersonen en inwoners subsidie aanvragen voor basisvoorzieningen, zoals bibliotheken en gezondheidszorg, structurele activiteiten en incidentele projecten. De nieuwe regels stellen duidelijke criteria, waaronder maatschappelijke effectiviteit en financiële noodzaak.

Voor structurele activiteiten is een subsidieplafond van 295.047 euro vastgesteld voor 2027. Subsidies voor incidentele activiteiten hebben een plafond van 10.000 euro per halfjaar. Aanvragen moeten minimaal acht weken voor de startdatum worden ingediend. Subsidies worden beoordeeld op rendement, betrokkenheid en legitimiteit. De regels vervangen de oude subsidievoorwaarden van 2026.