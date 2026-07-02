Tijdelijke depots bij Hulten aangevraagd voor spoorwerkzaamheden

Er is een aanvraag ingediend voor twee tijdelijke depots nabij Broekdijk 29 in Hulten. Deze depots zijn bedoeld voor werkzaamheden aan het spoor. Het verzoek is op 30 juni ontvangen door de gemeente Gilze en Rijen.

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De gemeente Gilze en Rijen heeft op 30 juni een aanvraag ontvangen voor een vergunning. Het gaat om het realiseren van twee tijdelijke opslagplaatsen bij Broekdijk 29 in Hulten. Deze depots zijn nodig voor werkzaamheden aan het spoor.

Het aanvragen van een vergunning is de eerste stap in het proces. De gemeente beslist later of de vergunning wordt verleend. Pas na deze beslissing kunnen inwoners bezwaar maken of een zienswijze indienen. Dit besluit wordt ook openbaar gemaakt.