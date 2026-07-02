Herontwikkeling boerderij Zwarte Dijk 47 in Rijen vastgesteld

De gemeenteraad van Gilze en Rijen heeft op 15 juni het plan voor de herontwikkeling van een boerderij aan de Zwarte Dijk 47 in Rijen goedgekeurd. Het gaat om de verbouwing van een agrarisch bedrijf naar drie woningen, inclusief landschappelijke aanpassingen.

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Het vastgestelde plan omvat de omzetting van de bedrijfswoning naar een burgerwoning en het toevoegen van twee woningen binnen de cultuurhistorische boerderij met een kop-hals-rompstructuur. Daarnaast wordt het bouwvlak kleiner gemaakt, en worden niet-historische agrarische gebouwen gesloopt. De omgeving van het terrein krijgt een nieuwe inrichting die past bij het landschap.

Het plan is vastgelegd onder identificatienummer NL.IMRO.0784.TAM22dZwarteDijk47‑VG01 en kan vanaf vandaag tot en met 13 augustus worden ingezien. Zowel digitaal via landelijke websites als op het gemeentekantoor van Gilze en Rijen, op afspraak. Voor vragen of meer informatie kunnen inwoners contact opnemen met Mathieu de l’Isle van de gemeente.