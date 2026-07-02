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Omgevingsvergunning lichtreclame Gilze ingetrokken
Vandaag om 10:46
De aanvraag voor een vergunning om lichtreclame aan te brengen in Gilze is ingetrokken.
Een aanvraag voor het plaatsen van lichtreclame aan de buitengevel van een pand op het adres Hercules 18 in Gilze is door de aanvrager ingetrokken. De vergunning was bedoeld voor het aanpassen van de gevel met verlichte reclame.
De reden voor het intrekken van de aanvraag is niet bekendgemaakt. Het gaat om een pand in de postcode 5126 RK.
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