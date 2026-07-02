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Schaaktoernooi op Burgemeester Sweensplein in Rijen

Vandaag om 10:46

Op 30 augustus vindt het Sla Geen Paarden Schaaktoernooi plaats in Rijen.

Gevonden voor jou

Het schaaktoernooi wordt gehouden op het Burgemeester Sweensplein en duurt van tien uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags. De aanvraag voor de benodigde vergunningen is ingediend.

Het evenement biedt schaakliefhebbers de kans om hun vaardigheden te testen en deel uit te maken van een dag vol strategie en sportiviteit.

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