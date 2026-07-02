Ontwerp nieuw park Reusel is afgerond

Het ontwerp voor het nieuwe park in het centrum van Reusel is klaar. Het plan, dat een groen en biodivers park omvat, werd vorige week gepresenteerd tijdens een drukbezochte bijeenkomst. De reacties van omwonenden waren positief en enkele suggesties worden nog bekeken.

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Het nieuwe park wordt aangelegd bij de Korenbocht in Reusel en zal het huidige grasveld met bomen vervangen. Het ontwerp voorziet in een groene ontmoetingsplek met wandelpaden, zitplekken en een biodivers grasland. Waardevolle bomen blijven behouden, terwijl nieuwe bomen, struiken en vaste planten worden toegevoegd.

Bijzonder is een verhoogde plantenborder met sierheesters en vaste planten, zoals eerder toegepast op de Markt en het Kerkplein. De rand van de border kan ook dienstdoen als zitplek. Twee wandelpaden lopen door het park en verbinden verschillende locaties in het centrum, zoals de Kloostertuin en het Fraterhuis.

Aanleg start dit najaar

De aanleg van het park staat gepland voor dit najaar, met de laatste beplanting in het voorjaar van 2027. Langs de wandelpaden blijven gemaaide grasstroken liggen om de toegankelijkheid te verbeteren. Extra zitplekken en plantvakken maken het park geschikt voor recreatie en ontspanning.

Het nieuwe park sluit aan op eerdere verbeteringen in het centrum van Reusel, waaronder de Markt en het Kerkplein. Met dit ontwerp wordt verdere invulling gegeven aan de groene en duurzame ambities van de gemeente.