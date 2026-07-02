Nieuwe pumptrack in Leende feestelijk geopend

De nieuwe pumptrack in Leende is woensdag feestelijk geopend. Kinderen op stuntsteps, crossfietsen en skeelers genoten van de actievolle baan. Ook was er een stuntshow van professioneel stuntstepper Davey Sanders.

Gevonden voor jou

Gistermiddag werd de pumptrack aan De Loofvennen in Leende officieel in gebruik genomen. Het evenement trok veel enthousiaste bezoekers, waaronder kinderen die op stuntsteps, crossfietsen en zelfs skeelers over de baan scheurden. De sfeer was sportief en gezellig.

De opening werd extra bijzonder gemaakt door de aanwezigheid van wethouder Martin Mordang, die zelf het avontuur aanging op de halfpipe. Daarnaast verzorgde Davey Sanders, een professioneel stuntstepper, een spectaculaire show die veel indruk maakte op het publiek.

Activiteiten op de pumptrack

Hoewel de opening achter de rug is, blijft de pumptrack vrij toegankelijk voor iedereen. Er wordt bovendien gewerkt aan plannen voor stuntsteplessen. Davey Sanders wil in augustus masterclasses organiseren in zowel Heeze als Leende. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

De pumptrack biedt Leende een nieuwe plek waar sport en ontmoeting samenkomen. Of je nu wilt stunten of gewoon genieten van de sfeer, iedereen is welkom.