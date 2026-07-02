Hilvarenbeek krijgt bijzonder woonhof achter Andreaskerk

De omgevingsvergunning voor de Andreashof in Hilvarenbeek is verleend. Hiermee komt de bouw van zeven levensloopbestendige woningen op een historische locatie een stap dichterbij.

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Het nieuwe woonhof, gelegen achter de Andreaskerk tussen de Holstraat en de Vrijthof, wordt ontwikkeld door Aannemersbedrijf J.A. van Gisbergen B.V. in opdracht van de Protestantse Gemeente Oisterwijk. Het ontwerp van Qube Architecten is geïnspireerd op een modern begijnhof, waarbij historische elementen zoals muren zoveel mogelijk worden gerestaureerd en herbouwd met originele materialen.

Een opvallend onderdeel van het plan is de openbare doorloop tussen de Holstraat en de Vrijthof. Deze verbinding maakt het gebied toegankelijker en biedt inwoners en bezoekers de kans om het historische hart van Hilvarenbeek beter te ontdekken. Naast een aantrekkelijke woonomgeving krijgt het dorp zo een nieuwe impuls.

Historische plek en gemeenschap

De grond blijft eigendom van de protestantse gemeente en wordt uitgegeven in erfpacht. De woningen zijn bedoeld voor mensen die zich willen inzetten voor de protestantse gemeenschap en de Andreaskerk. Op deze manier wordt de Andreashof niet alleen een woonplek, maar ook een centrum van ontmoeting en betrokkenheid.

Wethouder Machielsen spreekt van een geslaagde balans tussen erfgoedbehoud en woningbouw. Hij noemt het plan een waardevolle toevoeging aan Hilvarenbeek. De bouw staat gepland om begin 2027 van start te gaan.

Met de komst van de Andreashof krijgt Hilvarenbeek een unieke plek waar geschiedenis, wonen en samenkomen hand in hand gaan.