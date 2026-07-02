Waterschap De Dommel herstelt de Sterkselsche Aa

Waterschap De Dommel gaat het gebied rondom de Sterkselsche Aa aanpakken. Het watersysteem wordt verbeterd om beter bestand te zijn tegen extreme weersomstandigheden. Samenwerkingen met boeren en natuurorganisaties spelen hierbij een belangrijke rol. Voorbereidingen voor de herinrichting zijn al sinds 2025 gaande.

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De Sterkselsche Aa stroomt tussen onder meer Heeze, Sterksel en Maarheeze en komt bij Kasteel Heeze samen met de Groote Aa. Vanaf daar gaan de beken verder als de Kleine Dommel. Naast de beek ligt het Sterkselsch Kanaal, dat is aangelegd tussen 1916 en 1920. Dit kanaal regelt de wateraanvoer bij droogte en voert bij natte perioden overtollig water af.

Op vrijdag 26 juni werd een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen het waterschap en Melkveebedrijf Noordman. Een groot deel van de grond van het bedrijf wordt ingericht als natuurgebied binnen het Natuurnetwerk Brabant. Het nieuwe landschap zal bestaan uit kruidenrijke graslanden en vochtige hooilanden, wat goed is voor de biodiversiteit en de bodemkwaliteit.

Beekherstel en natte natuur

Een belangrijk onderdeel van de plannen is het herstel van de Sterkselsche Aa zelf. De beek krijgt meer ruimte om te kronkelen tussen het Weerterbos en Kasteel Heeze. Dit zorgt ervoor dat water langer in het gebied blijft en beter in de bodem kan zakken. Het water zal in droge zomers minder snel opdrogen en de waterkwaliteit verbetert, wat gunstig is voor vissen en andere dieren.

Het beekherstel maakt deel uit van het gebiedsprogramma Sterkselsche Aa, dat onder de gebiedsgerichte aanpak van de Strabrechtse Heide valt. Deze aanpak richt zich op het klimaatbestendig maken van het landschap in de regio.

Waterschap De Dommel werkt samen met inwoners, boeren en bedrijven om het project succesvol te maken. Het doel is om een watersysteem te creëren dat beter bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals zware regenval en langdurige droogte.