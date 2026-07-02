Groot onderhoud aan fietspad Tilburgseweg

Het fietspad langs de Tilburgseweg krijgt groot onderhoud. De gemeente vervangt de bestrating tussen rotonde Eekhool en afslag Slibbroek om de veiligheid en het rijcomfort te verbeteren.

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De werkzaamheden omvatten het vervangen van de huidige bestrating door rode betontegels. Daarnaast worden inritten netjes aangesloten op het vernieuwde fietspad. Het doel is om de verkeersveiligheid en het fietscomfort aanzienlijk te verbeteren.

Tijdens de werkzaamheden is steeds een deel van het fietspad afgesloten. Fietsers worden omgeleid via een aangegeven route. Verkeersregelaars zorgen voor een veilige doorgang en begeleiding van weggebruikers.

Overlast zoveel mogelijk beperken

Hoewel de gemeente probeert de hinder voor bewoners en bedrijven te beperken, kan het voorkomen dat inritten tijdelijk niet bereikbaar zijn. Ook kan het nodig zijn om auto's elders te parkeren. De aannemer maakt hierover tijdig afspraken met betrokkenen.

Start vóór zomervakantie

De eerste fase van het onderhoud begint vóór de zomervakantie. Na de vakantie volgen de volgende fasen. Omwonenden worden door de aannemer op tijd geïnformeerd over de planning, afsluitingen en omleidingen.