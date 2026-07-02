Heeze-Leende pioniert in warmtetransitie

De gemeente Heeze-Leende is gestart met een innovatief project om het buurtschap Leenderstrijp van het aardgas af te krijgen. Door creatief te denken en samen te werken met bewoners is het idee van een Netbewuste wijk ontstaan. Ondanks uitdagingen zoals een beperkte warmtevraag, blijft de gemeente vol inzet tonen. Het project heeft vooral de sociale betrokkenheid in het dorp versterkt.

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Heeze-Leende heeft te maken met een unieke uitdaging in de warmtetransitie. Als plattelandsgemeente ontbreekt het aan de warmtedichtheid die steden zoals Eindhoven en Helmond wel hebben. Dit vraagt om creatieve oplossingen, en daar zet het duurzaamheidsteam van de gemeente zich volledig voor in.

Het project Netbewuste wijk Leenderstrijp begon toen plannen voor windmolens in het buurtschap zorgen veroorzaakten. Bewoners waren niet tegen verduurzaming, maar wel tegen de komst van windmolens. Samen met de gemeente werd gezocht naar alternatieven, wat leidde tot drie scenario’s voor een aardgasvrij Leenderstrijp: waterstof en elektriciteit, groengas en ijzerpoeder.

Innovatieve technieken onderzocht

Bij het scenario met ijzerpoeder, een energiedrager die warmte opwekt zonder het stroomnet extra te belasten, ontstonden interessante inzichten. Toch bleek de warmtevraag in Leenderstrijp te klein om een rendabel warmtenet op te zetten. Dit maakte verdere ontwikkeling van deze optie onhaalbaar.

Ondanks het ontbreken van een definitieve oplossing, heeft het project veel opgeleverd. De betrokkenheid van bewoners is vergroot en de sociale cohesie in het buurtschap is versterkt. De gemeente ziet participatie als een sleutel tot succes in de energietransitie en kiest bewust voor samenwerking met inwoners.

Samenwerking in de regio

De gemeente Heeze-Leende werkt ook samen met buurgemeenten zoals Someren en Cranendonck, die eveneens interesse hebben in ijzerpoederverbranding. Door kennis en ideeën uit te wisselen willen ze gezamenlijk stappen zetten in de verduurzaming. Het team benadrukt dat lef en samenwerking essentieel zijn om innovatieve oplossingen te vinden.

Heeze-Leende laat zien dat pionieren in duurzaamheid niet alleen gaat om techniek, maar ook om het versterken van gemeenschapszin. Hoewel de weg soms lastig is, kiest de gemeente voor een aanpak die op de lange termijn het meest duurzaam is.