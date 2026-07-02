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Melding asbestsanering Industriestraat Dongen
Vandaag om 10:53
Op de Industriestraat in Dongen is een melding ontvangen voor asbestsanering.
Op 26 juni is een melding geregistreerd voor de locatie Industriestraat 9 in Dongen. Het gaat om werkzaamheden die te maken hebben met het verwijderen van asbest. Voor deze activiteiten is geen vergunning nodig.
Omdat de werkzaamheden vergunningsvrij zijn, kunnen er geen bezwaren worden ingediend. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001042.
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