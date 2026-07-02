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Nieuwe loodsen voor akkerbouw in Oosteind gepland
Vandaag om 10:53
Er is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van loodsen aan de Kraanschotsedijk 9 in Oosteind. De loodsen zijn bedoeld voor een akkerbouwbedrijf.
Op 19 juni 2026 is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van nieuwe loodsen aan de Kraanschotsedijk 9 in Oosteind. De loodsen zullen gebruikt worden voor de akkerbouwtak van het bedrijf op deze locatie.
De aanvraag wordt behandeld volgens de gangbare procedure. Meer informatie over de plannen is op te vragen bij het gemeentelijk Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Daarbij dient het referentienummer 1099960 vermeld te worden.
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