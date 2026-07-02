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Vergunning aangevraagd voor container in Oosterhout

Vandaag om 10:53

Er is een vergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van een container op gemeentegrond aan de Koningin Emmastraat 26 in Oosterhout.

Gevonden voor jou

De aanvraag is op 24 juni 2026 ingediend bij de gemeente Oosterhout. Het gaat om het gebruik van gemeentegrond voor het neerzetten van een container.

De locatie waar dit zal gebeuren is Koningin Emmastraat 26, met postcode 4905 BZ. De aanvraag heeft het referentienummer 1100169.

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