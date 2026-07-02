Vergunning aangevraagd voor uitweg aan Taxusstraat in Dorst

Op Taxusstraat 16 in Dorst is een vergunning aangevraagd voor het aanleggen van een uitweg. Het verzoek is op 18 juni ontvangen door de gemeente.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het aanleggen van een uitweg op het adres Taxusstraat 16, 4849 AD Dorst. Een uitweg is een toegang tot een openbare weg vanaf een particulier terrein, zoals een oprit.

De gemeente Oosterhout heeft de aanvraag geregistreerd onder referentienummer 1099744. Inwoners die meer willen weten over de plannen, kunnen contact opnemen met het Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving.