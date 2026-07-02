Vergunning aangevraagd voor container in Oosterhout

Er is een vergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van een container op gemeentegrond aan de Donkerstraat 36 in Oosterhout.

Gevonden voor jou

De aanvraag, met referentienummer 1100170, is op 24 juni 2026 ingediend bij de gemeente Oosterhout. Het gaat om het gebruik van gemeentegrond voor het plaatsen van een container op het adres Donkerstraat 36, 4901 EL.

Voor wie meer wil weten over de plannen, biedt het Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving de mogelijkheid om een digitale toelichting op te vragen via het contactformulier van de gemeente. Vermeld daarbij het referentienummer.