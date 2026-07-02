Vergunningsaanvraag voor container op gemeentegrond in Oosterhout

Er is een vergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van een container op gemeentegrond aan de Van Oldeneellaan 91 in Oosterhout. De aanvraag is op 24 juni 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft het tijdelijk gebruik van gemeentegrond voor een container op het adres Van Oldeneellaan 91, 4902 ZA Oosterhout. De aanvraag heeft referentienummer 1100168.

Meer informatie over de plannen is digitaal op te vragen bij het Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Daarbij moet het referentienummer worden vermeld.