Hapert: Vervanging van stikstoftank bij VDL VDS Technische Industrie

Bij VDL VDS Technische Industrie in Hapert wordt de stikstoftank vervangen door een grotere tank. Het gaat om een uitbreiding van 6.000 naar 9.700 liter.

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Het bedrijf VDL VDS Technische Industrie aan de Handelsweg 21 in Hapert heeft een melding gedaan bij de gemeente Bladel. De melding betreft het vervangen van een stikstoftank met een inhoud van 6.000 liter door een grotere tank van 9.700 liter.

De melding is op 14 april 2026 ingediend en valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit besluit regelt de voorwaarden voor bepaalde activiteiten om het milieu te beschermen. Het opslaan van oxiderende en verstikkende gassen in opslagtanks is daarbij een van de activiteiten.

Bij deze melding is geen mogelijkheid voor bezwaar, omdat het enkel een kennisgeving betreft. Correspondentie over dit onderwerp dient het zaaknummer Z-2026-007056 te vermelden.