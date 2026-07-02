Dijkstraat in Beek en Donk afgesloten voor Feest aan het Kanaal

Van zaterdag 11 juli tot zondag 12 juli wordt een deel van de Dijkstraat in Beek en Donk afgesloten vanwege het evenement Feest aan het Kanaal.

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In Beek en Donk wordt een deel van de Dijkstraat tijdelijk afgesloten voor verkeer vanwege het evenement Feest aan het Kanaal. De afsluiting geldt vanaf zaterdag 11 juli 2026 om tien uur 's ochtends tot zondag 12 juli 2026 om tien uur 's ochtends. Alleen voetgangers mogen gebruik maken van het afgesloten gedeelte.

Het evenement wordt gehouden aan de Dijkstraat en de maatregel is bedoeld om de veiligheid van bezoekers te waarborgen. Het verkeer wordt omgeleid en inwoners en bezoekers worden gevraagd rekening te houden met de tijdelijke situatie.