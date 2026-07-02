Melding stookinstallatie bij bedrijf in Aarle-Rixtel

Jan van Roij Interieurbouw in Aarle-Rixtel heeft een melding gedaan voor een kleine stookinstallatie. Het gaat om een milieubelastende activiteit.

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Bij het adres Kouwenberg 25 in Aarle-Rixtel heeft Jan van Roij Interieurbouw Timmerwerken op 30 april 2026 een melding ingediend volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De melding heeft betrekking op het gebruik van een kleine tot middelgrote stookinstallatie voor standaard brandstoffen. Deze installatie heeft een capaciteit van minder dan 50 megawatt.

Het starten van deze milieubelastende activiteit is gemeld bij het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek. Omdat dit een kennisgeving betreft, is het niet mogelijk om bezwaar te maken. Het zaaknummer voor deze melding is ZOL-2026-000400.