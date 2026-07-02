Laarbeek wijst parkeerplaatsen aan voor opladen elektrische auto's

De gemeente Laarbeek heeft negen locaties aangewezen waar parkeerplaatsen worden gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen. Het besluit is op 23 juni 2026 genomen door burgemeester en wethouders.

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De parkeerplaatsen liggen verspreid over de kernen Aarle-Rixtel, Lieshout, Mariahout en Beek en Donk. Bij elke laadpaal wordt één parkeerplek ingericht, met de mogelijkheid om bij veelgebruik een tweede plek toe te voegen. Het doel is om elektrisch rijden te stimuleren en te zorgen voor voldoende laadinfrastructuur.

Deze maatregel sluit aan bij het Klimaatakkoord en de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL), die gericht zijn op het verminderen van CO2-uitstoot en het faciliteren van elektrisch vervoer. De gemeente heeft in samenwerking met de provincies Noord-Brabant en Limburg een contract met Vattenfall afgesloten voor het plaatsen en exploiteren van slimme laadpalen.