Uitbreiding en dakopbouw aangevraagd in Hoogerheide

In Hoogerheide is een vergunning aangevraagd voor uitbreiding en een dakopbouw aan een woning aan de Prins Hendrikstraat. De aanvraag werd op 29 juni ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een woning op het adres Prins Hendrikstraat 55 in Hoogerheide. De plannen omvatten zowel een uitbreiding als een aanpassing aan het dak.

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure in behandeling genomen. De melding is op 30 juni openbaar gemaakt.