Grond wordt toegepast op meerdere percelen in Bernheze

Burgemeester en wethouders van Bernheze hebben een melding ontvangen voor het toepassen van grond op acht percelen in de gemeente.

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De melding betreft percelen met gemeentecode HEE02, sectie B, nummers 5234, 5235, 5236, 5237, 2104, 4204, 5597 en 5598. Het toepassen van grond betekent dat grond ergens wordt gebruikt, bijvoorbeeld om een terrein op te hogen of aan te leggen. Dit heeft gevolgen voor de bodem en het milieu en moet daarom gemeld worden.

De melding is op 12 juni 2026 ontvangen en heeft DSO-kenmerk 2026061201542 en zaaknummer Z/507545 + Z/509334. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.