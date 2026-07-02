Grond wordt toegepast op perceel in Bernheze

Op een perceel in Bernheze wordt grond toegepast. De melding is ontvangen op 12 juni.

Gevonden voor jou

De gemeente Bernheze heeft een melding ontvangen voor het toepassen van grond op een kadastraal perceel met gemeentecode HEE02, sectie F, nummer 973. Dit houdt in dat grond wordt gebruikt om de bodem te veranderen, bijvoorbeeld door ophoging of aanleg. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z/507544 en DSO-kenmerk 2026061201524.

De melding is ingediend bij de gemeente en kan niet worden aangevochten. Voor vragen kunnen inwoners contact opnemen met de Omgevingsdienst Brabant Noord en daarbij het zaaknummer vermelden.