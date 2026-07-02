Maatwerkvoorschriften gesteld in Son en Breugel

De gemeente Son en Breugel heeft op IJssellaan 6 maatwerkvoorschriften vastgesteld. Deze regels zijn bedoeld om het milieu te beschermen en de veiligheid te waarborgen.

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Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel. Het gaat om aanvullende voorschriften voor Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven en omgeving. Deze maatwerkregels vullen het bestaande Omgevingsplan aan.

Het besluit is op 29 juni 2026 vastgesteld en heeft betrekking op milieu en veiligheid. Belangstellenden kunnen de stukken tot zes weken na de bekendmaking inzien bij de gemeente. Meer informatie hierover is te vinden op de gemeentelijke website.