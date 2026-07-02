Exploitatievergunning verleend voor Houtmarkt in Breda

De burgemeester van Breda heeft een exploitatievergunning verleend voor een locatie aan de Houtmarkt. Het besluit betreft een wijziging in de leidinggevenden.

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Het gaat om de locatie Houtmarkt 9, 4811JC Breda. De vergunning is afgegeven op basis van artikel 2:17 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het besluit is op 30 juni verzonden.

De vergunning heeft betrekking op een wijziging van de leidinggevenden binnen de exploitatie. Geïnteresseerden kunnen de aangevraagde en verleende vergunningen digitaal opvragen bij de gemeente Breda met vermelding van het kenmerk Z2026-003518.