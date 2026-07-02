Mobiel puinbreken bij Slingerweg in Breda

In Breda is een melding gedaan voor het breken van puin bij de Slingerweg. Het gaat om het verwerken van bouw- en slooppuin tot granulaat met een mobiele puinbreker.

Gevonden voor jou

De werkzaamheden vinden plaats op Slingerweg 96 en zijn gemeld op 18 juni 2026. De gemeente Breda heeft deze melding op 30 juni afgehandeld. Het breken van puin mag in week 29 tot en met week 44 van dit jaar plaatsvinden, voor maximaal vier werkdagen.

Bij mobiel puinbreken wordt puin ter plekke fijngemaakt, zodat het opnieuw gebruikt kan worden. Er zijn geen mogelijkheden om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze melding.