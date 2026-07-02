Meldingen metaalbewerking bij Twan Meulendijk in Maarheeze

Bij Twan Meulendijk Metaal B.V. in Maarheeze zijn meerdere milieumeldingen ingediend.

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De gemeente Cranendonck heeft vier meldingen ontvangen voor activiteiten bij Twan Meulendijk Metaal B.V. aan Den Engelsman 11 in Maarheeze. Het gaat onder andere om het lassen en bewerken van metalen, de opslag van oxiderende en verstikkende gassen in tanks en het bewaren van gevaarlijke stoffen in verpakkingen.