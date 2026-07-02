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Meldingen metaalbewerking bij Twan Meulendijk in Maarheeze
Vandaag om 11:03
Bij Twan Meulendijk Metaal B.V. in Maarheeze zijn meerdere milieumeldingen ingediend.
De gemeente Cranendonck heeft vier meldingen ontvangen voor activiteiten bij Twan Meulendijk Metaal B.V. aan Den Engelsman 11 in Maarheeze. Het gaat onder andere om het lassen en bewerken van metalen, de opslag van oxiderende en verstikkende gassen in tanks en het bewaren van gevaarlijke stoffen in verpakkingen.
De meldingen dateren van 20 mei en 19 juni 2026 en vallen onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het betreft een formele kennisgeving zonder mogelijkheid tot bezwaar. Voor deze meldingen zijn zaaknummers toegekend die worden gebruikt bij verdere correspondentie.
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