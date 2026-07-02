Ingetrokken vergunning voor boomkap aan Olmenlaan in Eindhoven

Een aanvraag voor het kappen van een boom aan de Olmenlaan in Eindhoven is ingetrokken. Het gaat om een vergunning die op 31 mei werd ingediend.

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De aanvraag betrof het kappen van een boom op het adres Olmenlaan 17 in Eindhoven. Het proces stond vermeld onder zaaknummer EHV-ZP2026-004967. De reden voor de kap was een groene motivering.

Het intrekken van de vergunning is uitsluitend ter kennisgeving. Er wordt geen verdere inzage geboden en bezwaar maken is niet mogelijk.