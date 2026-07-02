Kozijnen en voordeur woonhuis in Eindhoven vervangen

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het vervangen van kozijnen en de voordeur aan de voorzijde van een woonhuis aan de Lakerstraat.

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De aanvraag voor het vervangen van de kozijnen en voordeur aan de voorzijde van het woonhuis aan Lakerstraat 28 in Eindhoven is goedgekeurd. Het besluit is op 30 juni 2026 verzonden.

Het gaat om een bouwactiviteit die valt onder het ruimtelijk deel van de vergunning. Het besluit is digitaal in te zien via de website van de gemeente Eindhoven of op het Inwonersplein in het Stadhuis aan Stadhuisplein 1.