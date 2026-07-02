Vergunning verleend voor openingsfeest YouKnights in Eindhoven

Het kantoor van YouKnights aan de Aalsterweg in Eindhoven mag zaterdag feestelijk worden geopend. De gemeente heeft de vergunning voor het evenement op 30 juni verleend.

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Het openingsfeest van het kantoor YouKnights, gelegen aan de Aalsterweg 22A in Eindhoven, staat gepland voor zaterdag 3 juli. De aanvraag voor dit A-evenement is goedgekeurd door de sector Veiligheid en Handhaving van de gemeente Eindhoven.

Het besluit werd genomen op 30 juni en is gekoppeld aan zaaknummer EHV-ZP2026-004659. Het kantoor kan nu officieel zijn feestelijke start vieren.