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Sekswerkplek in Eindhoven wordt kamerverhuur

Vandaag om 11:03

Er is een vergunning aangevraagd om een locatie aan de St Antoniusstraat in Eindhoven te wijzigen van sekswerk naar kamerverhuur. De aanvraag is op 29 juni ontvangen.

Gevonden voor jou

Op het adres St Antoniusstraat 4 in Eindhoven is een aanvraag gedaan om de bestemming te veranderen van sekswerk naar kamerverhuur. Het gaat om een omgevingsvergunning met zaaknummer EHV-ZP2026-006080.

De aanvraag is ingediend bij de gemeente Eindhoven en uitsluitend bedoeld ter kennisgeving. Er is op dit moment nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze aanvraag.

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