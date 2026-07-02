Vergunningsaanvraag voor aanbouw woning in Eindhoven

Een woning in Eindhoven krijgt mogelijk een aanbouw. De aanvraag is ingediend.

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Voor een huis aan de Edelweisstraat 124 in Eindhoven is een vergunning aangevraagd. Het gaat om een aanbouw aan de achterzijde van het woonhuis. De aanvraag is op 29 juni 2026 ontvangen.

Het betreft een kennisgeving van de ingediende aanvraag. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Het zaaknummer van de aanvraag is EHV-ZP2026-006077.