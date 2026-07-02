Vergunning verleend voor Buurtcamping Strijp in Jacob Oppenheimerpark

De Buurtcamping in het Jacob Oppenheimerpark in Eindhoven heeft een vergunning gekregen. Het evenement vindt plaats van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus.

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De gemeente Eindhoven heeft op 30 juni 2026 besloten een vergunning te verlenen voor de Buurtcamping Strijp. Dit A-evenement zal worden georganiseerd in het Jacob Oppenheimerpark. Bezoekers kunnen van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus genieten van activiteiten in de wijk.

Met de vergunning is het evenement officieel goedgekeurd en kan de organisatie verder met de voorbereidingen. Het besluit is genomen door het hoofd van de sector Veiligheid en Handhaving. Voor betrokkenen is het mogelijk schriftelijk bezwaar te maken, maar dit houdt het evenement niet tegen.