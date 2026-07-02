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Verbouwing woning in Eindhoven: vergunning aangevraagd
Vandaag om 11:03
Voor een woning aan de Gemberstraat in Eindhoven is een vergunning aangevraagd voor verbouwing.
Op 29 juni is een aanvraag ingediend om de woning aan de Gemberstraat 20 in Eindhoven te verbouwen. Deze aanvraag valt onder zaaknummer EHV-ZP2026-006078.
De vergunningsaanvraag is ter kennisgeving gepubliceerd en ligt niet ter inzage. Op dit moment is er nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.
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