Bewoners Baarle vieren overwinning, maar strijd tegen vuurwerk gaat door

In zowel Baarle-Nassau als de enclave Baarle-Hertog wordt opgelucht ademgehaald. De omstreden vuurwerkopslag die midden in een woonwijk aan de Wiekenweg had moeten verrijzen, gaat opnieuw niet door. "Heel de buurt is superblij!"

Na jaren van actievoeren en procederen haalt de buurt een belangrijke overwinning binnen, maar de strijd is volgens bewoners en bestuurders nog niet gestreden. Hun uiteindelijke doel is een verbod op de verkoop van consumentenvuurwerk aan particulieren, vergelijkbaar met de regels in Nederland.

"Dit is echt een hele grote zucht van verlichting."

Voor Natasja Steenbrugge, die aan de Wiekenweg woont en het buurtverzet mede organiseerde, is de opluchting enorm. "Dit is echt een hele grote zucht van verlichting", zegt ze. "Ik dacht wel dat we heel sterk in onze schoenen stonden, maar er is toch altijd de angst dat het op hoger niveau toch goedgekeurd zou worden." De Vlaamse minister van Omgeving weigert opnieuw de vergunning voor de opslag van 2,55 ton consumentenvuurwerk. Die opslag was bedoeld voor het bedrijf Loots Vuurwerk, dat daarmee zijn vuurwerkwinkels wilde bevoorraden. Opvallend is dat de minister dat niet doet vanwege de veiligheid. Volgens het besluit kunnen de veiligheidsrisico's met de juiste maatregelen voldoende worden beperkt. De aanvraag strandt uiteindelijk omdat een vuurwerkopslag die bedoeld is voor een handelszaak volgens de minister planologisch op deze plek niet thuishoort.

"Uiteindelijk hoop ik dat het hele dorp verlost wordt van de overlast."

De opslag had moeten verrijzen aan de Wiekenweg in Baarle-Hertog, midden in een woonwijk en vlak bij twee tankstations en een brandstofopslag. Juist die locatie zorgde de afgelopen jaren voor veel onrust. Bewoners vreesden voor de veiligheid en wilden koste wat kost voorkomen dat er een grote vuurwerkopslag binnen de bebouwde kom zou komen. " We willen geen tweede Enschede worden ", zei Steenbrugge daar eerder over.

Een lange rij voor een vuurwerkwinkel in Baarle-Hertog (foto: archief).

Steenbrugge verzamelde samen met andere bewoners ruim vierhonderd bezwaarschriften. Volgens haar is de opluchting in het hele dorp voelbaar. "Ik heb het meteen in verschillende buurt-appgroepen gedeeld. Heel de buurt is superblij. Iedereen reageert ontzettend positief." Toch is de strijd volgens haar nog niet voorbij. De vuurwerkopslag is vooralsnog van de baan, maar de overlast van het vuurwerktoerisme blijft. "De drukte en de rotzooi begint hier niet pas in december, maar eigenlijk al vanaf juli. Voor mij was deze opslag het belangrijkste, maar uiteindelijk hoop ik dat het hele dorp verlost wordt van de overlast." Ook burgemeester Philip Loots van Baarle-Hertog (geen familie van de vuurwerkhandelaar) is blij met de uitspraak. "Tot onze voldoening", zegt de Belg. Volgens hem is dit al de derde keer dat een Vlaamse minister de vergunning weigert. "De twee voorgaande keren gebeurde dat door een andere minister. Twee verschillende ministers van twee verschillende politieke strekkingen nemen uiteindelijk hetzelfde besluit. Dat duidt ook wel ergens op."

"De eerste slag is gewonnen, maar nog niet de oorlog."

Volgens Loots verandert ook het politieke klimaat rond consumentenvuurwerk. Zo hebben 29 Kempense gemeenten zich uitgesproken voor een verbod op de verkoop aan particulieren. "Er worden verschillende slagen gewonnen", zegt hij. "Maar uiteindelijk willen wij zo snel mogelijk op hetzelfde punt komen als Nederland. Zeker in de grensstreek helpt een beetje uniformiteit ons allemaal vooruit." Burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf van Baarle Nassau sluit zich aan bij haar Belgische ambtgenoot. "De veiligheid en leefbaarheid van onze inwoners moeten altijd voorop staan. Wij hebben onze zorgen al langer geuit over de risico's en de impact op de omgeving."